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15:19, 3 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали возможное последствие отключений света зимой

Депутат Рады Кучеренко: верхние этажи рискуют остаться без тепла и воды зимой

Фото: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash

Верхние этажи домов на Украине рискуют остаться без отопления и воды зимой из-за отключений электроэнергии. Об этом заявил депутат Верховной Рады Кучеренко в интервью «Новини.LIVE».

Кучеренко прокомментировал заявление главы Ассоциации восстановления энергетики Станислава Игнатьева об отключениях света зимой. Политик отметил, что для отопления этажей домов выше девятого используются насосы, работающие от электроэнергии.

«Если будут перебои с электроснабжением, эти насосы не смогут подавать ни воду, ни тепло», — подчеркнул депутат. При этом он добавил, что проблем с канализацией в многоквартирных домах не будет из-за ее работы самотоком.

Ранее исполнительный директор частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил об увеличении периодов отключения света. По его словам, причинами являются жаркая погода, ремонтные работы на электростанциях, а также обстрелы.

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      Юрий Леонов
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