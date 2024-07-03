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14:53, 3 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали возможного кандидата на должность премьера

Депутат Дубинский: премьером Украины может стать министр экономики Свириденко
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Кандидатом на должность премьер-министра Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский отправится на саммит НАТО вместе с министром экономики. Дубинский отметил, что лидер страны хочет представить Свириденко как будущего премьера.

Помимо этого, новыми министрами могут назначить замруководителя офиса президента Алексея Кулебу и главу компании «Нафтогаз» Алексея Чернышова.

Ранее украинское издание сообщило об усталости Зеленского от текущего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Как рассказал источник «Украинской правды», глава государства перестал слушать премьера на совещаниях. Зеленский желает получить креативные предложения, а Шмыгаль не способен полностью измениться, добавил собеседник издания.

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      Кристина Есикова
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