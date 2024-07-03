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10:39, 3 июля 2024Экономика

Названа доля производимых в России лекарств

Голикова: в России производят 63 процента продаваемых в стране лекарств

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российский рынок препаратов и медицинских изделий растет как в денежном, так и в натуральном выражении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». Ее выступление транслируют «Известия».

По ее словам, 63 процента продаваемых в России лекарственных препаратов производятся в стране. Это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых гражданами. Почти 46 процентов всех наименований лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, производятся в России по полному циклу, включая синтез субстанции. Треть всех закупаемых медицинских изделий российского производства.

«Среднегодовой прирост объема промышленного производства лекарственных препаратов и медицинских изделий выходит на третье место среди других отраслей», — сказала Голикова.

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В 2023 году импорт медицинских изделий уменьшился на 4,5 процентных пункта. С одной стороны, это связано с развитием местного производства более дешевой и конкурентоспособной продукции. С другой, со снижением фактической потребности после ажиотажного спроса 2022 года.

Она напомнила, что ежегодно медицинскую помощь в России получают почти 118 миллионов человек, то есть — 81 процент населения.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что правительство России не допустит подорожания лекарств из-за взимания акциза на медицинский спирт. Иными словами, фармсубстанции для производства медицинских препаратов уберут из-под действия системы налогообложения в объеме до 50 тысяч декалитров на одно предприятие.

В начале июня 2024 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что если возникнет риск нехватки препаратов, необходимых в России, то будут приняты решения по их ускоренной доставке на рынок. Речь идет о дженериках или биоаналогах.

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