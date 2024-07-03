Путин провел переговоры с премьером Пакистана

Путин обсудил поставки энергоносителей в Пакистан с премьером страны

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых стороны обсудили наращивание поставок энергоносителей Исламабаду. Информацию об этом передает ТАСС.

«Сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса активно развивается между нашими странами. Начались поставки российских энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению», — рассказал президент.

Путин добавил, что отношения между Москвой и Исламабадом развиваются в «деловом дружеском ключе». Он также отметил рост товарооборота, назвав перспективы в этой области «очень неплохими».

Ранее Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он также провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.