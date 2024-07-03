«Роскосмос» из-за СВО сократил траты на дальний космос

Борисов: «Роскосмос» из-за СВО сократил вдвое траты на изучение дальнего космоса

Госкорпорация «Роскосмос» из-за специальной военной операции (СВО) сократила почти вдвое траты на изучение дальнего космоса. Заявление гендиректора госкорпорации Юрия Борисова, прозвучавшее на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

«Что касается исследований дальнего космоса — нельзя сказать, что мы совсем свернули эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на это направление», — сказал руководитель.

По его словам, теперь ежегодно на изучение дальнего космоса вместо 12-14 миллиардов рублей тратится 7-8.

В марте Борисов заявил, что Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах.

В ноябре 2022-го Сергей Крикалев, занимая должность исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам, заявил, что условием полета в 2023 году российского перспективного космического корабля «Орел», предназначенного для миссий в дальний космос, является чудо.