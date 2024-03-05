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16:11, 5 марта 2024Наука и техника

Россия и Китай могут разместить ядерную энергоустановку на Луне

Борисов: РФ и Китай могут разместить ядерную энергоустановку на Луне в 2030-х

Фото: Василий Александров / Коммерсантъ

Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2025 годах. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал он.

По его словам, такую миссию нужно будет выполнить в автоматическом режиме с использованием робототехнических средств. Он отметил, что необходимые для этого технологические решения практически готовы.

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В декабре глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия получила фору по развитию ядерной энергетики в космосе, но любое промедление будет сокращать отрыв.

В ноябре генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев в своем докладе отметил, что российские космонавты высадятся на Луну в 2031-2040 годы.

В октябре стало известно, что в Центре Келдыша (входит в «Роскосмос») ведется создание принципиально нового средства для полетов в дальний космос. Изделие обеспечит рост экономичности транспортных операций в космосе.

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      Даниил Иринин
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