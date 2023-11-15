Обозначены сроки высадки российских космонавтов на Луну

РКК «Энергия»: российские космонавты высадятся на Луну в 2031-2040 годы

Российские космонавты высадятся на Луну в 2031-2040 годы. Соответствующие сроки обозначены в докладе генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», академика Российской академии наук (РАН) Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

«Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031-2040 [годы]», — говорится в представленном на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина проекте дорожной карты освоения Луны.

В материалах утверждается, что на этот же период будет приходиться первая пилотируемая миссия России на поверхность естественного спутника Земли. Возведение самой лунной станции намечено на 2041-2050 годы. Тогда же должно произойти закрепление приоритета России на Луне, начало добычи воды и кислорода там, а также использование местных полезных ископаемых для отработки технологий производства.

В январе 2006-го Николай Севастьянов, занимавший должность главы РКК «Энергия», заявил, что российская база на Луне появится раньше американской. Тогда он сообщил, что в 2015 году заработает космический корабль для полетов на естественный спутник Земли, будет введен в строй межорбитальный буксир и начнется добыча гелия-3 на Луне.