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11:07, 3 июля 2024Силовые структуры

Российский суд отказался решать вопрос об ужесточении наказания французу

Суд не стал решать вопрос о замене условного наказания на реальное Дельпалю
Начало событий в новости Француза Филиппа Дельпаля объявили в России в розыск

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверской суд Москвы отказался рассматривать материал об ужесточении наказания фигуранту уголовного дела инвесткомпании Baring Vostok Филиппу Дельпалю. Об этом сообщает ТАСС.

Иностранцу просили заменить условное наказание на реальное, однако в материале были выявлены нарушения, в связи с чем суд вернул ходатайство для их устранения.

Ранее 3 июля сообщалось, что МВД России объявило в розыск Дельпаля по статье Уголовного кодекса России. Подробности неизвестны.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Дельпаль тогда получил 4,5 года условно. Через два года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки осужденным, в том числе и Дельпалю, — до 3,5 года. Как сообщалось, Дельпаль уехал за границу до рассмотрения в 2023 году жалоб на вынесенный ему приговор.

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      Любовь Ширижик
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