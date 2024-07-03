Российский суд отказался решать вопрос об ужесточении наказания французу

Суд не стал решать вопрос о замене условного наказания на реальное Дельпалю

Начало событий в новости Француза Филиппа Дельпаля объявили в России в розыск

Тверской суд Москвы отказался рассматривать материал об ужесточении наказания фигуранту уголовного дела инвесткомпании Baring Vostok Филиппу Дельпалю. Об этом сообщает ТАСС.

Иностранцу просили заменить условное наказание на реальное, однако в материале были выявлены нарушения, в связи с чем суд вернул ходатайство для их устранения.

Ранее 3 июля сообщалось, что МВД России объявило в розыск Дельпаля по статье Уголовного кодекса России. Подробности неизвестны.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Дельпаль тогда получил 4,5 года условно. Через два года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки осужденным, в том числе и Дельпалю, — до 3,5 года. Как сообщалось, Дельпаль уехал за границу до рассмотрения в 2023 году жалоб на вынесенный ему приговор.