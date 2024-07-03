Француза Филиппа Дельпаля объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск француза Филиппа Дельпаля по делу Baring Vostok

МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом сообщает РИА Новости.

Француз разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Подробности не сообщаются.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Дельпаль тогда получил 4,5 года условно. Через два года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки осужденным, в том числе и Дельпалю — до 3,5 года.

Ранее сообщалось, что основателя Липецкого станкостроительного предприятия, 77-летнего Владимира Петрова, объявили в международный розыск.