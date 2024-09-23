Российский суд отказался заменить условный срок на реальный французу по делу о растрате

В Москве суд отказал в замене условного срока на реальный французу Дельпалю

Тверской районный суд Москвы отказал в замене условного срока на реальный французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на заседании его адвокат заявил о том, что Дельпаль покинул территорию России, так как его российская виза закончилась. В решении суда говорится: «В ходатайстве уголовной инспекции по Москве отказать». Отмечается, что инспекция ФСИН обратилась с ходатайством в суд из-за неисполнения французом возложенных на него обязанностей.

3 июля стало известно о том, что МВД России объявило в розыск Дельпаля по статье Уголовного кодекса России.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Дельпаль тогда получил 4,5 года условно. Через два года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки осужденным, в том числе и Дельпалю, — до 3,5 года. Как сообщалось, Дельпаль уехал за границу до рассмотрения в 2023 году жалоб на вынесенный ему приговор.