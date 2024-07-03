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16:09, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Сообщения об ударах России по гражданским объектам на Украине не нашли подтверждения

Информация об ударах России по гражданским объектам на Украине не подтвердилась

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинские СМИ сообщили, что в результате атаки со стороны России в Днепропетровске погибли трое гражданских, еще 20 человек пострадали. По их данным, в городе начались пожары.

«Город отбился, есть как сбития, так и прилеты. Повреждены ТЦ, частные дома, коммунальные учреждения. В городе несколько пожаров», — говорится в сообщениях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что утром 3 июля в Днепропетровске был нанесен удар по военным объектам. По его словам, всего насчитали три прилета с 9:10 по 9:25.

«Сопротивление информирует, что прилетало в стороне направлении завода «Южмаш» и в стороне Трамвайного депо №3», — заявил он.

Лебедев уточнил, что в депо давно стоит тяжелая техника, на ремонт туда привозят артиллерийские системы, в том числе РСЗО. Он также добавил, что из-за взрывной волны посыпались стекла в бассейне «Метеор» и ТРК «Аполо».

Telegram-каналы, освещающие ситуацию в зоне проведения специальной операции также сообщили, что целями ударов по Днепропетровску стали объекты одного из крупнейших предприятий УкраиныЮжного машиностроительного завода «Южмаш».

На опубликованных видео заметно, как часть ракет были перехвачены украинским ПВО, обломки ракет упали в городе.

Информации о том, что Россия бьет по гражданским объектам на Украине, получила распространения среди российских СМИ. Ряд изданий сообщили о поражении военных объектов. Подтверждений этой информации не найдено.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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