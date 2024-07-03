Сообщения об ударах России по гражданским объектам на Украине не нашли подтверждения

Информация об ударах России по гражданским объектам на Украине не подтвердилась

Украинские СМИ сообщили, что в результате атаки со стороны России в Днепропетровске погибли трое гражданских, еще 20 человек пострадали. По их данным, в городе начались пожары.

«Город отбился, есть как сбития, так и прилеты. Повреждены ТЦ, частные дома, коммунальные учреждения. В городе несколько пожаров», — говорится в сообщениях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что утром 3 июля в Днепропетровске был нанесен удар по военным объектам. По его словам, всего насчитали три прилета с 9:10 по 9:25.

«Сопротивление информирует, что прилетало в стороне направлении завода «Южмаш» и в стороне Трамвайного депо №3», — заявил он.

Лебедев уточнил, что в депо давно стоит тяжелая техника, на ремонт туда привозят артиллерийские системы, в том числе РСЗО. Он также добавил, что из-за взрывной волны посыпались стекла в бассейне «Метеор» и ТРК «Аполо».

Telegram-каналы, освещающие ситуацию в зоне проведения специальной операции также сообщили, что целями ударов по Днепропетровску стали объекты одного из крупнейших предприятий Украины — Южного машиностроительного завода «Южмаш».

На опубликованных видео заметно, как часть ракет были перехвачены украинским ПВО, обломки ракет упали в городе.

Информации о том, что Россия бьет по гражданским объектам на Украине, получила распространения среди российских СМИ. Ряд изданий сообщили о поражении военных объектов. Подтверждений этой информации не найдено.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».