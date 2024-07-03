Станция техобслуживания загорелась в российском регионе после удара со стороны Украины

В Белгородской области после удара загорелась станция техобслуживания

В Белгородской области загорелась станция техобслуживания (СТО). Это произошло после уничтожения нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее 3 июля появились данные о перехвате 12 ракет Vampire в небе над Белгородом.

После возгорания шин работники СТО вызвали на место оперативные службы, пояснил губернатор. Людей эвакуировали, ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС России. При этом, помимо самого предприятия, повреждения получили три частных дома и 27 автомобилей, добавил Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.

3 июля три человека пострадали при ударе украинских войск по городу Шебекино Белгородской области. 3 июля три человека пострадали при артиллерийской обстреле города Шебекино Белгородской области. Удар пришелся по одному из местных предприятий, после чего там также начался пожар. Получивших травмы людей госпитализировали.

