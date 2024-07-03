Стюарды били по лицу и пинали болельщика во время матча Евро-2024

Стюарды били по лицу и пинали фаната во время матча Евро с участием Португалии

Стюарды избили болельщика во время матча 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Португалии и Словении. Об этом сообщает Record.

По информации источника, сотрудники стадиона во Франкфурте несколько раз ударили фаната кулаками в лицо, после чего повалили на землю и стали избивать ногами. Еще одного болельщика в это время удерживали лицом в пол. Отмечается, что нападение произошло в добавленное время матча, когда нападающий Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

The Athletic пишет, что полиция Франкфурта ознакомилась с фактами дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.

Португалия обыграла Словению в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет 5 июля на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге и начнется в 22:00 по московскому времени.