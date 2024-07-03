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11:04, 3 июля 2024Мир

В Кремле допустили встречу Путина с генсеком ООН

Песков: встреча Путина с генсеком ООН пока не планируется, но не исключается

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем пока не планируется в графике, но не исключается. Встречу российского лидера с главой всемирной организации допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я не исключаю, что на ногах будет возможность. Отдельной двусторонней встречи в настоящий момент не запланировано», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, у российского лидера и генсека ООН будет возможность пообщаться в кулуарах саммита Шанхайской организации содружества (ШОС) в Астане.

Ранее Путин прибыл в Астану на саммит ШОС. Между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Помимо этого, в Казахстане у Путина запланировано несколько двусторонних бесед с главами государств, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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      Семен Александров
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