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21:08, 3 июля 2024Мир

В МИД отреагировали на удар ВСУ по Энергодару

Захарова: МИД хочет оценки удара ВСУ по Энергодару от международных организаций

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

МИД России намерен добиваться оценки удара Украины по электроподстанции «Радуга» в Энергодаре от международных организаций. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, атака стала первым случаем, когда Киев преднамеренно подверг работников станции опасности. По словам дипломата, целями удара были дестабилизация ситуации в городе и создание угроз безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал о возникновении значительной угрозы жизнеобеспечению города после атаки украинских войск. Он отметил, что большая часть районов остались без света и воды.

Украина нанесла удар по «Радуге» 21 июня. В результате произошедшего был поврежден трансформатор.

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      Марина Совина
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