В России потребовали от МАГАТЭ реакции на удар по ЗАЭС

Лихачев: Россия ожидает от МАГАТЭ оценки удара украинской армии по ЗАЭС

Россия ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) реакции на удар украинской армии по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы, конечно, очень хотим, чтобы этому была дана оценка», — заявил Лихачев.

Он также отметил, что Москва ждет реакции на атаку от генсека ООН Антониу Гутерриша, который планирует присутствовать на саммите ШОС в Астане.

Лихачев также напомнил слова директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что жизнедеятельность атомных городов, жизнь их населения и сотрудников станции — это необходимые и святые элементы ядерной безопасности. Глава Росатома подчеркнул, что сегодня эти правила были демонстративно нарушены.

3 июля стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. С помощью дронов-камикадзе украинские военные ударили по подстанции «Радуга», в результате чего пострадали 8 сотрудников станции.