Депутат Чепа: звонок Байдена Зеленскому способен завершить украинский конфликт

Для завершения украинского конфликта одним звонком президент США Джо Байден должен позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности быстро остановить военные действия.

«Свою позицию [президент России] Владимир Путин высказал совсем недавно по поводу того, что требуется для реализации мирных переговоров. Если какой-то из руководителей или какой-то политический деятель будет готов подтвердить и гарантировать исполнение этих требований, это будет возможностью для начала переговоров, к которым мы всегда готовы», — сказал он.

Остановить конфликт одним звонком может, наверное, президент США, который, по сути, руководит [президентом Украины Владимиром] Зеленским Алексей Чепа депутат Госдумы

Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, председатель Китая Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Путину и тем самым закончить украинский конфликт. По его мнению, Москва сейчас зависит от Пекина. «Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — отметил глава Финляндии. Политик считает, что в случае, если КНР захочет урегулировать конфликт, Россия сделает это.

