Для завершения украинского конфликта одним звонком президент США Джо Байден должен позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности быстро остановить военные действия.
«Свою позицию [президент России] Владимир Путин высказал совсем недавно по поводу того, что требуется для реализации мирных переговоров. Если какой-то из руководителей или какой-то политический деятель будет готов подтвердить и гарантировать исполнение этих требований, это будет возможностью для начала переговоров, к которым мы всегда готовы», — сказал он.
Остановить конфликт одним звонком может, наверное, президент США, который, по сути, руководит [президентом Украины Владимиром] Зеленским
Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, председатель Китая Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Путину и тем самым закончить украинский конфликт. По его мнению, Москва сейчас зависит от Пекина. «Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — отметил глава Финляндии. Политик считает, что в случае, если КНР захочет урегулировать конфликт, Россия сделает это.