Водочного магната и его заводы признали в России экстремистскими

В Тамбове суд признал экстремистом водочного магната Шефлера

Тамбовский районный суд признал экстремистом водочного магната Юрия Шефлера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group — также признали экстремистскими. Имущество Шефлера на территории России изъяли в пользу государства.

Иск в отношении предпринимателя подала Генпрокуратура России. В ведомстве считают, что магнат поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии и поддерживает Киев. В Генпрокуратуре также сообщили, что его компании финансируют украинский фонд, который направляет средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Мужчина не живет в России с 2002 года. С этого времени он занимается водочным бизнесом за рубежом.