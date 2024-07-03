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16:13, 3 июля 2024Силовые структуры

Водочного магната и его заводы потребовали признать в России экстремистскими

Генпрокуратура РФ требует признать водочного магната Шефлера экстремистом

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием признать водочного магната Юрия Шефлера и его компании экстремистским объединением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Основанием для подачи иска стало то, что деятельность Шефлера направлена против жизни и здоровья граждан России и безопасности государства. В ведомстве указывают, что компании уехавшего из страны бизнесмена работают в Европе.

Генпрокуратура намерена изъять активы Шефлера на территории России в пользу государства.

1 июля сообщалось, что Тамбовский районный суд арестовал по иску ведомства расположенный в городе спиртовой завод «Амбер Талвис». Спирт с предприятия поступал в Латвию, где выпускают водку Stoli и Moskovskaya. Арестован и законсервированный с 2012 года калининградский завод «СПИ-РВВК», занимавшийся розливом водки Stolichnaya и Moskovskaya.

В 2002 году Шефлер уехал из России, а Счетная палата признала приватизацию принадлежавшего ему «Союзплодоимпорта» незаконной и предложила лишить компанию бизнесмена прав на водочные бренды, после чего они перешли в ведение специально созданного федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт».

В отношении Шефлера было возбуждено уголовное дело, которое, по словам его адвоката, прекратили в 2018 году. Сам предприниматель занялся водочным бизнесом за рубежом. Впоследствии ФКП инициировало суды за права на водочные бренды в 40 странах, некоторые из которых продолжаются до сих пор. В июне стало известно, что права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) продали на аукционе в Гааге компании Spirits International, входящей в концерн SPI Group Юрия Шефлера.

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      Любовь Ширижик
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