Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов водочного магната Шефлера

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии российских активов водочного магната Юрия Шефлера и обратил их в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.
3 июля в СМИ появилась информация о том, что «Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием признать водочного магната Юрия Шефлера и его компании экстремистским объединением.