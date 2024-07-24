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16:41, 24 июля 2024Силовые структуры

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов водочного магната Шефлера

В Тамбове суд удовлетворил иск об изъятии активов водочного магната Юрия Шефлера
Начало событий в новости Водочного магната и его заводы потребовали признать в России экстремистскими

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии российских активов водочного магната Юрия Шефлера и обратил их в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

3 июля в СМИ появилась информация о том, что «Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием признать водочного магната Юрия Шефлера и его компании экстремистским объединением.

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      Анна Габай
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