Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов водочного магната Шефлера

В Тамбове суд удовлетворил иск об изъятии активов водочного магната Юрия Шефлера

Водочного магната и его заводы потребовали признать в России экстремистскими

Начало событий в новости Водочного магната и его заводы потребовали признать в России экстремистскими

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии российских активов водочного магната Юрия Шефлера и обратил их в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

3 июля в СМИ появилась информация о том, что «Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием признать водочного магната Юрия Шефлера и его компании экстремистским объединением.