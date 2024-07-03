Суд опроверг признание Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением

Суд: данные о признании Шефлера экстремистом не соответствуют действительности

Тамбовский районный суд опроверг сообщения о признания водочного магната Юрия Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением. Соответствующее сообщении суда появилось на его странице во «ВКонтакте».

«В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Адвокат бизнесмена Александр Аснис сообщил РБК, что «судебный процесс по данному делу назначен на 23 июля».

О признании Шефлера экстремистом ранее 3 июля сообщали СМИ. Соответствующий иск подала Генеральная прокуратура, там считают, что деятельность Шефлера направлена против жизни и здоровья граждан России, а также госбезопасности. Предполагается, что бизнесмен спонсировал украинскую армию.