Британская принцесса с потерей памяти напугала королевскую семью

Потеря памяти у принцессы Анны напугала британскую королевскую семью

Зара Тиндолл, дочь британской принцессы Анны, попавшей в больницу с потерей памяти, крайне обеспокоена произошедшим. Об этом сообщает издание Daily Beast.

По утверждению источника, знакомого с положением дел в королевской семье, Зара давно опасалась, что случится нечто подобное. Однако у Анны не было возможности снизить нагрузку, поскольку, по его словам, «все разваливается на части». И Зара, и другие члены королевской семьи напуганы ее состоянием.

Случившееся потрясло Зару до глубины души. Она отчаянно надеется, что потеря памяти будет временной. Это был сильнейший тревожный сигнал для всей семьи, и у них действительно есть основания для беспокойства источник Daily Beast

Принцесса Анна — 73-летняя сестра британского монарха. 23 июня она получила травму головы, когда гуляла по своему поместью в Глостершире. Поскольку в результате сотрясения мозга Анна потеряла память, остается неизвестным, что именно произошло. Специалисты считают, что подобную травму могла причинить лошадь или несколько лошадей, бившие ее копытами по голове. Лошадь также могла случайно толкнуть принцессу.

Говоря о хаосе в королевской семье, источник Daily Beast подразумевал, что король Карл III и Кейт Миддлтон больны, принц Уильям в последнее время почти не появляется на публике из-за болезни жены, принц Гарри давно уехал в США, а принц Эндрю попал в опалу из-за обвинений в сексуальном насилии. Анне, которая и прежде работала больше других членов королевской семьи, приходится подменять отсутствующих родственников на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Анна выписалась из больницы. Это произошло спустя пять дней после госпитализации с сотрясением мозга.