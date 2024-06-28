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13:49, 28 июня 2024Из жизни

Британская принцесса выписалась из больницы

Британская принцесса Анна выписалась из больницы и вернулась домой
Анна

Анна. Фото: Aaron Chown / Reuters

Британская принцесса Анна выписалась из больницы, куда попала с сотрясением мозга. Об этом сообщает The Guardian.

В воскресенье, 23 июня, 73-летняя сестра короля Карла III получила травму головы, когда гуляла по своему поместью в Глостершире. Ее вертолетом доставили в больницу. В СМИ сразу же появилась информация, что принцессу Анну во время прогулки ударила лошадь. Сама принцесса в результате сотрясения мозга потеряла память и не смогла рассказать никаких подробностей происшествия.

28 июня сестру короля Великобритании выписали из больницы, она вернулась домой. «Я хотел бы выразить самую искреннюю признательность всем сотрудникам больницы Саутмид за их заботу, профессионализм и доброту, которую они проявили во время краткого пребывания там моей жены», — сказано в заявлении мужа принцессы, вице-адмирала Тима Лоуренса.

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15 июня сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после объявления о начале лечения от рака появилась на публике. Миддлтон с семьей сфотографировали в машине, которая прибыла в Букингемский дворец для участия в ежегодном королевском параде Trooping the Colour.

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      Никита Савин
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