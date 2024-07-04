Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

Кавказовед Ярлыкапов: вместо кровной мести кавказцы предпочитают договариваться

После теракта в Дагестане глава соседней Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью. На совещании с руководителями силовых ведомств республики он заявил, что сказал подчиненным: если есть хоть малейшие подозрения в терроризме, необходимо наказать весь род подозреваемого. Какой может быть кровная месть и насколько она распространена на Кавказе, «Ленте.ру» рассказали изучающие этот вопрос эксперты.

Что такое кровная месть

Кровная месть представляет собой древний жестокий обычай, когда вендетта объявляется целому роду. Он возник еще в период родового строя, эта практика до сих пор полностью не исчезла и существует в разных странах — от Албании и Греции до Йемена и Японии.

Традиция кровного отмщения живет и России, особенно среди народов Северного Кавказа — Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни. Ее используют как способ разрешения конфликтов.

Например, по данным заведующей отделом этнографии Кавказа Санкт-Петербургского Музея антропологии имени Петра Великого (Кунсткамера) доктора исторических наук Макки Албогачиевой, на начало 2011 года в Ингушетии в состоянии кровной вражды находились 73 семьи — для небольшой республики, населенной огромными родами, это большое число.

На Кавказе кровную месть могли объявить за нанесение увечий, похищение женщины, изнасилование, прелюбодеяние с замужней, соблазнение незамужней, а также похищение девушки для принуждения к браку и даже неумышленные действия — ДТП или несчастный случай

Женщины обычно не участвовали в кровной мести напрямую, но играли важную роль в межродовых конфликтах. Иногда они выступали в роли миротворцев, а иногда — вольно или невольно — разжигали вражду.

Обычаи кровной мести могут различаться

Точных правил кровной мести не существует, рассказал «Ленте.ру» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, этнограф Ахмет Ярлыкапов.

«Все основано на обычаях, — поясняет ученый. — А они могут различаться в зависимости от этнической или субэтнической группы. У каждого народа есть свои традиции, и в современном мире, где многие традиции забываются, люди могут создавать новые».

Последствия атаки террористов на Дагестан Фото: Reuters

Доктор исторических наук Макка Албогачиева отметила, что до исламизации народов Кавказа адат (обычай) позволял при кровной мести расправиться с любым человеком из рода обидчика, даже если он к конфликту не имел никакого отношения. Однако после исламизации нападение на невинного человека стало порицаться. Согласно шариату, мстить можно только непосредственному виновнику и только тем же средством и тем же способом.

Кровная месть как массовое явление стала сходить на нет после того, как в регионы Кавказа пришла Российская Империя, отметил в свою очередь Ярлыкапов. Однако в наше время в некоторых республиках обычаи начали возвращаться. Парадоксально, но возрождение неисламских практик связаны с реисламизацией Кавказа.

Для разрешения конфликтов создавались официальные комиссии

Советская власть, которая изначально опиралась на национальные меньшинства и проводила политику расширения прав автономий, начала борьбу с явлением кровной мести почти сразу. Первые официальные примирительные комиссии появились в 1920-х годах, спустя всего несколько лет после революции. К работе в них привлекали наиболее уважаемых и влиятельных местных жителей. Также на Кавказе всегда были так называемые неофициальные медиаторы, которые практически всю жизнь занимались вопросами урегулирования конфликтов.

Ислам призывает к прощению и отказу от мести, но у некоторых народов на Кавказе вера сталкивалась с традиционными представлениями о чести и достоинстве.

В таких обществах мирное урегулирование конфликта часто рассматривалось как слабость и позор. Поэтому работа примирительных комиссий часто была очень кропотливой: переговоры с семьями могли длиться годами

В настоящее время на Кавказе ищут способы избегать кровной мести

В 2011 году глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном прекращении практики кровной мести в республике и роспуске специальных примирительных комиссий.

Вместо вендетты семьи начали искать другие варианты решения проблемы, подтверждают ученые.

«В большинстве случаев стороны предпочитают договариваться, поскольку обычай кровной мести очень суров. Пострадавшая сторона имеет право убивать мужчин со стороны обидчика. Поэтому урегулирование и договоренности играют важную роль», — подтверждает этнограф, кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Атакованная в Дагестане синагога Фото: Reuters

Так появилась «Цена крови» — денежное выражение компенсации, которую семья может получить. Подобное решение было принято на конференции мусульман по предложению Абдурахмана Мартазанова, на тот момент — кадия (главного шариатского судьи) республики. Он сослался на Коран и напомнил, что за человека следует выплатить компенсацию равную стоимости 100 верблюдов. Решили, что в XXI веке это — 1 миллион рублей.

Историк Албогачиева рассказала о трагическом случае, произошедшем недавно в Москве. Авария унесла жизнь сына ее подруги, водителем машины, в которой он находился, был чеченец.

Когда они хоронили сына в Ингушетии, туда приехали 11 или 12 машин родственников водителя, чтобы попросить прощения за их близкого человека. Они хотели, чтобы им простили кровь, потому что институт кровной мести в том или ином виде все же существует и люди стараются найти способы примирения Макка Албогачиева доктор исторических наук

В свою очередь, этнограф Ярлыкапов указывает, что вряд ли на Кавказе существует единое мнение по поводу кровной мести: «Никто не измерял этого, поэтому может сложиться впечатление, что все одобряют [отказ от кровной мести], но реальная картина может быть совсем другой».