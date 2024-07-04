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16:54, 4 июля 2024Силовые структуры

Боевик Басаева пойдет под суд за нападение на российских силовиков в 2000 году

Россиянин пойдет под суд за нападение на пермский ОМОН в 2000 году под Ведено

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Участник незаконного вооруженного формирования пойдет под суд за нападение в 2000-м году на российских силовиков в Веденском районе Чеченской Республики. Об этом в четверг, 4 июля, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, речь идет об уроженце Карачаево-Черкесской Республики Алибеке Чагилове. 29 марта 2000 года россиянин в составе группы, состоявшей из примерно 200 боевиков под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в горно-лесистой местности возле села Джани-Ведено атаковал сотрудников сводного отряда пермского ОМОН. В ходе боя 43 сотрудника российских правоохранительных органов получили ранения, не совместимые с жизнью, 102 сотрудника получили ранения различной степени тяжести.

После нападения боевики похитили огнестрельное оружие различных видов и модификаций, в том числе 36 автоматов Калашникова, 13 пулеметов, 3 снайперские винтовки, гранатомет АГС и боеприпасы к ним. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Чагилова с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

18 апреля сообщалось о завершении расследования уголовного дела жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшего под руководством Басаева и Хаттаба в вооруженном нападении на российских военных у станицы Червленной 4 октября 1999 года.

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      Владимир Седов
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