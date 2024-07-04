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12:35, 4 июля 2024Россия

Бойцам СВО отдали принадлежавшие гражданским автомобили

В Челябинской области конфискованные у жителей машины отдали бойцам СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В городе Коркино Челябинской области приставы отдали участникам специальной военной операции (СВО) конфискованные у местных жителей автомобили. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Машины россиян проходили по делам о совершении преступления в нетрезвом виде при управлении транспортным средством, пояснили в ФССП. Они были конфискованы и обращены в доход государства, после чего переданы Минобороны.

Всего в зону СВО передали три автомобиля: Opel Astra и два ВАЗа. Их бывшие владельцы ранее были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Ранее россиян призвали сдавать личное оружие для нужд спецоперации. Глава Коми Владимир Уйба, ставший автором инициативы, заявил, что это поможет бойцам отражать атаки украинских беспилотников.

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      Алан Босиков
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