Бойцам СВО отдали принадлежавшие гражданским автомобили

В Челябинской области конфискованные у жителей машины отдали бойцам СВО

В городе Коркино Челябинской области приставы отдали участникам специальной военной операции (СВО) конфискованные у местных жителей автомобили. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Машины россиян проходили по делам о совершении преступления в нетрезвом виде при управлении транспортным средством, пояснили в ФССП. Они были конфискованы и обращены в доход государства, после чего переданы Минобороны.

Всего в зону СВО передали три автомобиля: Opel Astra и два ВАЗа. Их бывшие владельцы ранее были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Ранее россиян призвали сдавать личное оружие для нужд спецоперации. Глава Коми Владимир Уйба, ставший автором инициативы, заявил, что это поможет бойцам отражать атаки украинских беспилотников.