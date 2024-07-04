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20:05, 4 июля 2024Наука и техника

Десантники в Крыму создали установку для противодействия БПЛА противника

Минобороны: десантники создали установку для противодействия БПЛА противника

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Десантники в Крыму создали установку для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника. Об этом в Telegram сообщает Минобороны России.

Разработка десантников группировки «Днепр» представляет собой станину для крепления двух танковых пулеметов Калашникова ПКТ калибра 7,62-миллиметра, которая оснащена ночным прицелом. Установка монтируется в кузове багги.

В феврале министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов заявил, что компания «Чаборз» получила грант на разработку багги для нужд специальной военной операции (СВО).

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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