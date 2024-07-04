Домохозяйкам посоветовали запечь в духовке лимон

Эксперты призвали домохозяек чистить духовку с помощью лимона

Запеченный лимон может стать отличным средством для чистки духовки, сообщили эксперты «БелНовости».

Навести чистоту поможет один плод, который рекомендуется нарезать кружочками. Затем следует разложить куски лимона на противне и оставить на час при температуре 180 градусов. Во время запекания будет выделяться пар, который размягчит загрязнения.

После выключения духовки следует подождать до тех пор, пока ее стенки не остынут. Как только это случится, по поверхностям надо «пройтись» пропитанной водой губкой или куском чистой ткани. В результате использования цитрусового жирный налет и прилипшие кусочки еды будут удаляться без помощи чистящих порошков и гелей, заверяют специалисты.

Ранее эксперты «БелНовости» посоветовали домохозяйкам устранить засор в раковине с помощью уксуса и пищевой соды.