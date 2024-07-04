Европейская страна захотела ввести «порнопаспорта»

Politico: Испания хочет ввести «порнопаспорта» для ограничения доступа детям

Правительство Испании планирует ввести «порнопаспорта». Таким образом власти европейской страны хотят предотвратить просмотр детьми взрослого кино онлайн. Об этом пишет Politico.

Приложение было представлено в понедельник, 1 июля, получило название Digital Wallet Beta (Cartera Digital Beta) («Цифровой кошелек бета»). Оно позволит интернет-платформам проверять, достиг ли зритель порно 18-летнего возраста.

После подтверждения возраста пользователи получат 30 сгенерированных «порнокредитов» со сроком действия один месяц, что позволит им получить доступ к контенту для взрослых. Самые активные пользователи смогут подавать запросы на дополнительные кредиты.

Система будет доступна до конца лета на добровольной основе, поскольку интернет-платформы могут использовать другие методы проверки возраста зрителей.

Ранее стало известно, что в Бразилии индейцы марубо получили доступ в интернет благодаря спутниковой системе Илона Маска Starlink и подсели на соцсети и порно. Люди обленились и стали вместо работы часами пребывать в социальных сетях. Кроме того, многие молодые марубо подсели на порнографию, что привело к росту откровенного сексуального поведения. Сам Илон Маск раскритиковал слухи о пристрастии племени Амазонии к порно.