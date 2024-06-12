Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:43, 12 июня 2024Интернет и СМИ

Маск высказался о пристрастии изолированного племени Амазонии к порно

Маск раскритиковал слухи про увлечение порно у подключенного к Starlink племени

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал слухи о пристрастии подключенного к Starlink изолированного племени Амазонии к порно. Публикацию газеты The New York Times он подверг критике на странице в принадлежащей ему соцсети X.

«Со стороны New York Times было неуважительно и недоброжелательно отзываться о племени таким образом», — подчеркнул он. При этом Маск напрямую не опроверг достоверность материалов издания.

Ранее газета сообщила, что в Бразилии индейцы марубо получили доступ к интернету благодаря спутниковой системе Илона Маска Starlink и подсели на соцсети и порно. По словам вождей племени, люди обленились и стали вместо работы часами сидеть в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Как теперь россияне смогут покупать и продавать валюту?

      Небензя заявил о необходимости пересмотра бессрочных санкций в отношении КНДР

      У старшего брата Максима Галкина прошли обыски

      Маск высказался о пристрастии изолированного племени Амазонии к порно

      Пилот потерял память после жесткой посадки вертолета у российской базы отдыха

      В Сбере высказались о влиянии новых санкций США на его работу

      Путин объявил Игры БРИКС-2024 открытыми

      В США заявили о плане Зеленского шантажировать Запад на саммите в Швейцарии

      На Украине сообщили об открытии первых немецких оборонных заводов

      Небензя заявил об активной демонстрации США ядерных возможностей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше