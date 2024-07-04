Федор Конюхов выдвинулся к месту начала новой экспедиции

Путешественник Конюхов на атомном ледоколе выдвинулся к месту начала экспедиции

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов на атомном ледоколе «50 лет Победы» выдвинулся к месту начала новой полярной экспедиции. Об этом сообщается на официальном сайте путешественника.

Поездка на ледоколе началась в Мурманске, затем близ островов архипелага Земля Франца-Иосифа Конюхов будет искать подходящую по размерам для взлета параплана льдину и, сойдя на нее, направится по воздуху к Северному полюсу.

После того, как Конюхов доберется до точки назначения, он разобьет лагерь и будет ожидать подбора командой ледокола.

В июле 2024 года Конюхов намерен установить в Арктике два новых мировых рекорда — пролететь на двухместном параплане 900 километров до Северного полюса. В 2022 году Конюхов уже пытался установить такой мировой рекорд, однако попытка не увенчалась успехом. Команде удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.