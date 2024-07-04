Море выбросило корабль-призрак с рваными парусами. Как его тайну раскрыли и что известно о других кораблях-призраках?

У берегов Флориды нашли брошенную яхту с рваными парусами и исчезнувшей командой

Волны принесли к берегам американского штата Флорида яхту с порванными парусами, на которой не было людей. Такие брошенные суда обычно называют кораблями-призраками. Что случилось с самыми знаменитыми из них, до сих пор неизвестно. Случай с яхтой из Флориды оказался проще: ее владельца удалось найти в соцсети.

Как нашли «корабль-призрак из Пенсаколы»

Брошенная яхта с порванными парусами появилась в районе города Пенсакола 18 июня. Вечером ее заметила 46-летняя домохозяйка Франсин Фаррар, которая вместе с семьей снимала во Флориде дом с видом на море. Странное судно, на борту которого не было людей, медленно дрейфовало к берегу.

Вскоре волны выбросили яхту на пляж, и она мгновенно превратилась в местную достопримечательность. Местный метеоролог Элли Гаррет сняла ее с беспилотника и выложила кадры в соцсети. С ее подачи все называли брошенное судно «кораблем-призраком с пляжа Пенсаколы».

Самые известные корабли призраки скрывают жутковатые и порой неразгаданные загадки, но от этой брошенной яхты такого не ждали. И Фаррар, и многие другие подозревали, что ее появление объясняется очень просто. «Мы думали, что она всего лишь отвязалась от пристани, — отметила она. — Кто-то плохо ее закрепил».

Тайны некоторых кораблей-призраков не удается раскрыть до сих пор

Едва ли не самым знаменитым кораблем-призраком считается бригантина «Мария Целеста», которую нашли в 1872 году. Судно шло под поднятыми парусами, но на борту никого не было. Команда покинула бригантину на шлюпках при невыясненных обстоятельствах. Почему так произошло, неизвестно до сих пор.

Не менее загадочна история торгового судна «Джойита». 3 октября 1955 года оно вышло из порта на тихоокеанском острове Самоа и взяло курс на острова Токелау. На борту находились 25 человек: 16 моряков и 9 пассажиров. Путь должен был занять два дня, но найти «Джойиту» удалось лишь спустя пять недель.

На борту не было ни души, четыре тонны груза тоже исчезли. Шлюпка и три спасательных плота отсутствовали, а на палубе валялась сумка доктора со скальпелем, стетоскопом и окровавленными бинтами. Что произошло на «Джойите», никто не знает.

Владелец яхты хотел повидать мир, но попал в тропический шторм «Альберто»

Объяснить случай с кораблем-призраком с пляжа Пенсаколы помогли соцсети. Снимки, которые выкладывали жители города, случайно попались на глаза бывшему владельцу судна — 39-летнему Майклу Барлоу из Техаса. Он и объяснил, что с ней произошло.

В мае Барлоу потратил 80 тысяч долларов, чтобы купить яхту «Леди Катерина III». Он собирался бросить работу и вместе с женой и девятилетним сыном отправиться в долгое плавание, чтобы повидать мир.

У них не было лишних денег, поэтому он распродал имущество и вложил в покупку почти все свои сбережения

Когда Барлоу с помощью друга перегонял яхту в Техас, их настиг тропический шторм «Альберто». «Одна буря кончалась, начиналась другая, за ней следующая, потом еще одна, и наконец по нам ударил последний шторм и разорвал мои передние паруса в клочья», — утверждает неудачливый моряк.

После шторма яхта осталась без двигателя, парусов и большей части электроники. «Я сказал, что могу либо заработать еще 80 тысяч баксов, жить дальше и однажды снова попытать удачу, или сидеть тут, притворяться суровым парнем и тогда точно лишиться всего», — вспоминает Барлоу. Он выбрал первый вариант, позвонил в Береговую охрану и сообщил, что терпит бедствие.

Владелец яхты перебрался в Гондурас и по-прежнему надеется отправиться в плавание

1 июня вертолет спасателей нашел неуправляемую «Леди Катерину III» в 200 милях от Панамы. Барлоу и его друг благополучно вернулись на сушу, а яхта продолжила дрейфовать по океану и в конце концов добралась до Пенсаколы.

В ближайшее время Барлоу предстоит еще одно непростое решение. Американские законы запрещают бросать суда без присмотра. Владелец яхты должен либо привести ее в порядок, либо уничтожить.

В противном случае ему грозит тюремное заключение и штраф величиной до пяти тысяч долларов

Чтобы снять яхту с мели и отбуксировать к доку для ремонта, понадобится не меньше 20 тысяч долларов. При этом сам ремонт может оказаться не дешевле, чем покупка новой яхты. За утилизацию обломков придется заплатить не меньше 28 тысяч долларов. Это дешевле, поэтому Барлоу склоняется именно к этому варианту.

Пока что ему пришлось на неопределенный срок отложить свои мечты о путешествии по миру. После кораблекрушения он перебрался в Гондурас и подрабатывает инструктором по дайвингу с аквалангом. Но это, как он утверждает, временно.