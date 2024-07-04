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05:45, 4 июля 2024Россия

Губернатор назвал вопрос о создании мемориала у «Крокуса» решенным

Воробьев заявил, что срок создания мемориала у «Крокуса» зависит от реставрации

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал вопрос о создании мемориала у «Крокус Сити Холла» решенным. В разговоре с РИА Новости он также высказался о сроках возведения мемориала, отметив, что это связано с восстановлением разрушенной части здания, пострадавшей от пожара.

«Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал», — уточнил он. До этого Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут.

Ранее стало известно, что Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта концертного зала. Как отметили в компании, площадь здания, где находился концертный зал, составляет 400 тысяч квадратных метров.

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      Маргарита Пименова
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