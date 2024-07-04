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10:09, 4 июля 2024Наука и техника

Процессоры Intel оказались подвержены хакерским атакам

TheHackerNews: в чипах Intel Raptor Lake и Alder Lake нашли уязвимость

Фото: Choi Dae-woong / Reuters

Независимые специалисты по безопасности нашли уязвимость в новых процессорах Intel. Об этом сообщает издание TheHackerNews.

На проблему обратили внимание исследователи Луйи Ли, Хосейн Яварзаде и Дин Туллсен. По их словам, уязвимость, которая получила название Indirector, позволяет обойти системы безопасности и взломать компьютер. Специалисты сообщили о проблеме Intel, которая выпустила защитное обновление.

Хакерская атака могла совершаться через компонент Indirect Branch Predictor (IBP) предназначенный для спекулятивного исполнения — метод оптимизации, при котором система выполняет некоторую задачу, которая в будущем может оказаться ненужной. Атаки дают возможность извлекать конфиденциальную информацию непосредственно из устройства.

В Intel изучили отчет исследователей и отметили, что похожая проблема встречалась в случае процессоров прошлых поколений. Поэтому в компании отметили, что дополнительное исправление не требуется. Пользователям чипов Raptor Lake и Alder Lake предложили установить вышедшие ранее патчи.

В начале апреля владельцы игровых компьютеров на базе процессоров Intel рассказали о сбоях и прочих проблемах. Чаще всего пользователи жаловались на процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколений.

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      Андрей Ставицкий
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