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12:41, 4 июля 2024Бывший СССР

Использование сирот киевскими чиновниками для выезда за границу расследуют

На Украине расследуют использование сирот чиновниками для выезда за границу

Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Киевская городская прокуратура расследует выезд за границу родственников киевских чиновников, которые сопровождали детей-сирот во время эвакуации в Германию. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Сообщается, что дело было возбуждено по заявлению омбудсмена Дмитрия Лубинца. Расследование проводят по статье Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке лиц призывного возраста через границу.

«В рамках уголовного производства будет проверяться информация, распространенная офисом омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу», — говорится в сообщении.

Днем ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей отправили 20 своих близких родственников сопровождать 68 детей-сирот в Германию. При этом многие из них не имели никакого отношения к данной сфере.

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      Александр Курбатов
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