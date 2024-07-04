Использование сирот киевскими чиновниками для выезда за границу расследуют

На Украине расследуют использование сирот чиновниками для выезда за границу

Киевская городская прокуратура расследует выезд за границу родственников киевских чиновников, которые сопровождали детей-сирот во время эвакуации в Германию. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Сообщается, что дело было возбуждено по заявлению омбудсмена Дмитрия Лубинца. Расследование проводят по статье Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке лиц призывного возраста через границу.

«В рамках уголовного производства будет проверяться информация, распространенная офисом омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу», — говорится в сообщении.

Днем ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей отправили 20 своих близких родственников сопровождать 68 детей-сирот в Германию. При этом многие из них не имели никакого отношения к данной сфере.