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17:08, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

Врач Агапкин заявил, что капли для сердца подавляют активность головного мозга

Фото: Jan Krivec / Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил об опасности сердечных капель. О том, какой вред организму может нанести эта популярная группа препаратов, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что капли для сердца обычно содержат фенобарбитал и спирт. «Фенобарбитал — это сильное психотропное средство, которое подавляет активность клеток головного мозга, а спирт еще и увеличивает этот эффект», — уточнил он.

По словам врача, бесконтрольный прием этой группы лекарств может привести к тому, что у человека начнутся проблемы с памятью и концентрацией внимания. Поэтому он призвал россиян избегать использования сердечных капель без назначения специалиста.

Ранее Агапкин назвал неожиданный способ снизить уровень сахара в крови. Для этого специалист рекомендовал включить в рацион имбирь.

Перед этим Агапкин раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем. Он сообщил, что симптомом сердечной недостаточности может быть дневная сонливость.

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      Олег Давыдов
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