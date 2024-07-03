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18:18, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем

Врач Агапкин: симптомом проблем с сердцем может быть дневная сонливость

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что симптомом этого может быть дневная сонливость. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли дневная сонливость может возникать из-за проблем с сердцем, ответила утвердительно. Врач согласился с девушкой.

«И действительно это так. Например, хроническая сердечная недостаточность одним из симптомов имеет дневную сонливость — когда человека в течение дня просто непреодолимо клонит в сон, он даже может уснуть стоя», — отметил Агапкин.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал другой неочевидный симптом проблем с сердцем. Доктор заявил, что признаком этого является потеря сознания в лежачем положении.

До этого Мясников сообщил, что отсутствие болей в сердце не говорит о здоровье этого органа. Он рассказал, что в некоторых случаях боли в сердце может не быть даже при серьезных проблемах.

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      Олег Давыдов
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