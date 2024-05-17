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19:40, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем

Мясников: потеря сознания в положении лежа является признаком проблем с сердцем

Фото: Brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что потеря сознания в лежачем положении является признаком проблем с сердцем. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл россиянам неочевидный симптом недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что обморок не наступает в положении лежа. По его словам, человек, как правило, теряет сознание в стоячем положении. «Если обморок случился лежа, ищите сердечную причину — аритмию и так далее. Это какая-то проблема с сердцем», — отметил доктор.

Ранее Мясников заявил, что препараты от аритмии могут нанести вред сердцу. В частности, по его словам, препараты хинидин, дигоксин и амиодарон провоцируют тяжелейшие нарушения ритма сердца.

До этого доктор сообщил, что отсутствие болей в сердце не говорит о здоровье этого органа. Мясников рассказал, что в некоторых случаях боль в сердце может отсутствовать даже при серьезных проблемах.

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      Олег Давыдов
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