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00:13, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Журналист отметил, что пытался добиться согласия украинского лидера на интервью в течение двух лет. По его словам, цель предстоящей беседы — донести до американцев информацию о конфликте на Украине, который «полностью меняет положение их страны в мире». «Мы надеемся, что это произойдет скоро», — добавил Карлсон.

В начале февраля журналист взял интервью у президента России Владимира Путина. Их беседа продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника. В ходе интервью они обсудили военный конфликт России и Украины, участие США в военных действиях, а также угрозу новой мировой войны.

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      Марина Совина
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