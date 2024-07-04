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17:05, 4 июля 2024Наука и техника

Китай предоставит Казахстану грант на развитие космической отрасли

Китай предоставит Казахстану грант для развития космической отрасли

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Китай предоставит Казахстану грант в размере более 13 миллионов долларов на развитие космической отрасли. Об этом со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана Жаслана Мадиева сообщает ТАСС.

Соглашение между Пекином и Астаной было подписано в ходе саммита ШОС. «В рамках него мы привлекаем грант (на безвозмездной основе) в размере 100 миллионов юаней для развития космической отрасли нашей страны», — сообщил чиновник.

По его словам, грант позволит на базе казахстанских институтов совместно с китайской стороной развивать, в частности, вычислительную астрономию и моделирование астрофизических процессов.

В апреле 2022 года Дмитрий Рогозин, занимая должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос», заявил, что в России начали изготавливать опытные образцы перспективной средней ракеты «Союз-5», запускать которую планируется с космодрома Байконур в Казахстане.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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