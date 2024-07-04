Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 4 июля 2024Россия

Медведев заявил о предчувствии гражданской войны на фоне ситуации в США

Медведев заявил о предчувствии гражданской войны на фоне событий в США

Фото: Sputnik / Alexei Maishev / Pool / Reuters

Ситуация, которая сложилась в Соединенных Штатах, говорит о «предчувствии гражданской войны». Об этом по случаю Дня независимости США написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Гораздо меньше и тише сегодня в Америке говорят о самой Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год. Хотя это настоящее историческое событие, а его итоги для среднестатистического заокеанского обывателя куда важнее», — отметил Медведев.

Политик объяснил такую ситуацию тем, что у жителей США возникают мрачные параллели с сегодняшним днем. На это в том числе указывает фильм Civil War, вышедший в 2024 году, сказал зампред Совбеза, добавив, что возникают и другие «крайне неприятные ассоциации». О каких конкретно ассоциациях речь, он не уточнил.

В апреле Медведев, комментируя решение США одобрить законопроект о помощи Украине, пожелал Соединенным Штатам гражданской войны. Американские конгрессмены, по его словам, проголосовали «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны». Он добавил, что таким образом Соединенные Штаты высказались за максимальное увеличение числа жертв вооруженного конфликта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В России раскрыли долю расчетов в нацвалютах со странами ШОС

      Российский автопроизводитель внес изменение в комплектацию грузовиков

      Жительнице Петербурга откусили палец в фитнес-клубе

      Бойцам СВО отдали принадлежавшие гражданским автомобили

      Стала известна стоимость выезда военнообязанных с Украины

      Полиция освободила захваченного вооруженным преступником российского пенсионера

      Зафиксировано ускорение таяния ледников на Аляске

      Кушанашвили опубликовал первое фото после госпитализации

      Оскорбивший безногого ветерана ВСУ оказался советником по евроинтеграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше