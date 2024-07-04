Медведев заявил о предчувствии гражданской войны на фоне ситуации в США

Медведев заявил о предчувствии гражданской войны на фоне событий в США

Ситуация, которая сложилась в Соединенных Штатах, говорит о «предчувствии гражданской войны». Об этом по случаю Дня независимости США написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Гораздо меньше и тише сегодня в Америке говорят о самой Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год. Хотя это настоящее историческое событие, а его итоги для среднестатистического заокеанского обывателя куда важнее», — отметил Медведев.

Политик объяснил такую ситуацию тем, что у жителей США возникают мрачные параллели с сегодняшним днем. На это в том числе указывает фильм Civil War, вышедший в 2024 году, сказал зампред Совбеза, добавив, что возникают и другие «крайне неприятные ассоциации». О каких конкретно ассоциациях речь, он не уточнил.

В апреле Медведев, комментируя решение США одобрить законопроект о помощи Украине, пожелал Соединенным Штатам гражданской войны. Американские конгрессмены, по его словам, проголосовали «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны». Он добавил, что таким образом Соединенные Штаты высказались за максимальное увеличение числа жертв вооруженного конфликта.