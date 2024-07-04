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06:19, 4 июля 2024Культура

Назван любимый музыкальный жанр россиян

Mediacom.Expert: большинство россиян предпочитают слушать поп-музыку

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

PR-агентство Mediacom.Expert узнало у россиян, какие музыкальные жанры они предпочитают слушать, каких исполнителей любят больше всего и посещают ли концерты. Опрос проводился онлайн с помощью сервиса Anketolog.ru. В нем приняли участие 1 650 россиян, которые слушают музыку в свободное время. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Большинство опрошенных россиян (67 процентов) признались, что чаще всего предпочитают слушать поп. О любви к року и классической музыке рассказали 50 и 43 процента соответственно. Треть респондентов (34 процента) предпочитают шансон, 28 — электронную музыку, хип-хоп — 23 процента, рэп — 22, джаз — 20, блюз — 19, металл — 17, фолк — 11.

Большинство опрошенных (66 процентов) признались, что предпочитают музыку 90-х годов. Звучание нулевых любят 61 процент респондентов, музыку 80-х — 56. Современная музыка нравится 53 процентам респондентов, 27 слушают музыку 70-х годов, 15 — 60-х, 10 — 50-х.

Для половины (49 процентов) респондентов не имеет значения язык, на котором поет исполнитель. Треть (33 процента) слушают музыку на русском языке. Песни на английском предпочитают 15 процентов. Музыку на других иностранных языках слушают всего лишь 3 процента опрошенных.

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В качестве любимых отечественных исполнителей россияне называли группу «Кино» (8 процентов), «Руки Вверх!» (7), «Короля и Шута» (7), «Арию» (7), «Любэ» (5), SHAMAN (4), ANNA ASTI (4), Полину Гагарину (4), ДДТ (4), Басту (3).

Среди любимых иностранных исполнителей опрошенные выделили группу ABBA (7 процентов), The Beatles (6), Scorpions (5), Queen (5), Rammstein (5), Metallica (4), Boney M (3), Modern Talking (3), Pink Floyd (3), Imagine Dragons (2), Michael Jackson (2).

Новые песни россияне чаще всего слышат по радио и телевидению (63 процента), половина (49 процентов) респондентов находят музыку в социальных сетях. Доверяют алгоритмам онлайн-сервисов 35 процентов, делятся новой музыкой друзья у 30 процентов, 17 — слышат в новых фильмах и спектаклях, 16 — на музыкальных фестивалях.

Платная подписка на музыкальный сервис есть у 45 процентов опрошенных. Готовы платить за понравившийся трек или альбом 38 процентов. Донатили любимым исполнителям 9 процентов. Половина (50 процентов) из них делали это, чтобы поддержать исполнителя в создании контента. Также 21 процент россиян приобретали мерч любимых артистов. В фан-клубе того или иного артиста состоят 9 процентов.

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Ходят на концерты 64 процента опрошенных. Большинство (70 процентов) из них посещают выступления любимых исполнителей. Ходят на такие мероприятия за компанию с друзьями 37 процентов, посещают фестивали — 28, ходят на концерты в качестве досуга — 28.

На концерте в России опрошенные хотели бы увидеть Madonna (6 процентов), Rammstein (5), Pink Floyd (4). По 3 процента опрошенных хотели бы посетить концерт Lady Gaga, Sia и Metallica.

Ранее бывший участник группы «Чай вдвоем» Станислав Костюшкин осудил роман 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы.

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      Екатерина Смирная
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