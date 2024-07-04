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13:58, 4 июля 2024Мир

Начались переговоры Путина и эмира Катара

Начались переговоры президента РФ Путина и эмира Катара Аль Тани на саммите ШОС

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Начались переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи Путин пригласил Аль Тани совершить рабочую поездку в Россию. «Вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал российский лидер.

Как указывает корреспондент агентства, эмир принял приглашение Путина.

3 июля Путин прибыл в Астану на саммит ШОС, куда, помимо постоянных членов организации, были приглашены президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Турции Тайип Эрдоган, правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими и председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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      Глеб Бажуткин
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