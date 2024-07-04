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12:00, 4 июля 2024Мир

Начались переговоры Путина с президентом Ирана

В Астане в рамках саммита ШОС начались переговоры Путина и Мохбера

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начались переговоры российского лидера Владимира Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи Путин отметил дружеский и конструктивный характер отношений Москвы и Тегерана, а также выразил надежду на их укрепление в дальнейшем. Мохбер, в свою очередь, заверил Путина в том, что связи между Россией и Ираном не ослабнут и не изменятся после проведения президентских выборов в стране.

Ранее Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью. «В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», — отметил глава государства.

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      Виктория Кондратьева
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