Начались переговоры Путина с президентом Ирана

В Астане в рамках саммита ШОС начались переговоры Путина и Мохбера

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начались переговоры российского лидера Владимира Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи Путин отметил дружеский и конструктивный характер отношений Москвы и Тегерана, а также выразил надежду на их укрепление в дальнейшем. Мохбер, в свою очередь, заверил Путина в том, что связи между Россией и Ираном не ослабнут и не изменятся после проведения президентских выборов в стране.

Ранее Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью. «В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», — отметил глава государства.

