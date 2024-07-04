Пашинян сообщил о планах расширить отношения Армении и США до стратегического партнерства

Пашинян: Армения повысит уровень отношений с США до стратегического партнерства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова поднять отношения с США до уровня стратегического партнерства, передает ТАСС.

«Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», — заявил Пашинян в послании президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости.

Он добавил, что выражает уверенность в том, что партнерство Армении и США будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего для обеих стран. Помимо этого Пашинян отметил важность роли США в процессе установления мира на Южном Кавказе.

Ранее Никол Пашинян заявил об удовлетворенности развитием отношений республики с Вашингтоном. Так глава правительства прокомментировал визит в Ереван делегации Конгресса США. «Премьер-министр приветствовал визит конгрессменов в Армению и выразил удовлетворение динамичным развитием отношений Армения — США. Никол Пашинян подчеркнул важность состоявшегося недавно в Ереване заседания стратегического диалога Армения и США», — говорится в публикации.