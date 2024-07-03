Пашинян прокомментировал визит делегации Конгресса США в Армению

Премьер Армении Пашинян заявил об удовлетворенности отношениями Еревана с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об удовлетворенности развитием отношений республики с Вашингтоном. Так глава правительства прокомментировал визит в Ереван делегации Конгресса США, сообщает пресс-служба премьера.

«Премьер-министр приветствовал визит конгрессменов в Армению и выразил удовлетворение динамичным развитием отношений Армения — США. Никол Пашинян подчеркнул важность состоявшегося недавно в Ереване заседания стратегического диалога Армения и США», — говорится в публикации.

Отмечается, что на встрече поднимался вопрос направления развития демократии в Армении, а также продолжения борьбы с коррупцией в стране.

Ранее Ереван и Вашингтон обсудили постройку новой атомной электростанции на территории Армении. По словам секретаря Совета безопасности республики Армена Григоряна, Ереван ожидает действий американской стороны, которой необходимо урегулировать собственные юридические вопросы.