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15:46, 3 июля 2024Бывший СССР

Пашинян прокомментировал визит делегации Конгресса США в Армению

Премьер Армении Пашинян заявил об удовлетворенности отношениями Еревана с США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об удовлетворенности развитием отношений республики с Вашингтоном. Так глава правительства прокомментировал визит в Ереван делегации Конгресса США, сообщает пресс-служба премьера.

«Премьер-министр приветствовал визит конгрессменов в Армению и выразил удовлетворение динамичным развитием отношений Армения — США. Никол Пашинян подчеркнул важность состоявшегося недавно в Ереване заседания стратегического диалога Армения и США», — говорится в публикации.

Отмечается, что на встрече поднимался вопрос направления развития демократии в Армении, а также продолжения борьбы с коррупцией в стране.

Ранее Ереван и Вашингтон обсудили постройку новой атомной электростанции на территории Армении. По словам секретаря Совета безопасности республики Армена Григоряна, Ереван ожидает действий американской стороны, которой необходимо урегулировать собственные юридические вопросы.

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      Глеб Палехов
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