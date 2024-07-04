Песков допустил возможность поездки Путина в Монголию

Песков: поездка Путина в Улан-Батор может состояться в 2024 году

Поездка президента России Владимира Путина в Улан-Батор может состояться в 2024 году. Визит российского лидера в Монголию допустил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Когда будет согласована. В этом году возможна, да», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о сроках поездки.

Ранее Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане, встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В ходе переговоров российский президент отметил, что отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий.