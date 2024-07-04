Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 4 июля 2024Мир

Песков допустил возможность поездки Путина в Монголию

Песков: поездка Путина в Улан-Батор может состояться в 2024 году

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Поездка президента России Владимира Путина в Улан-Батор может состояться в 2024 году. Визит российского лидера в Монголию допустил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Когда будет согласована. В этом году возможна, да», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о сроках поездки.

Ранее Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане, встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В ходе переговоров российский президент отметил, что отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Беспилотник ВСУ упал в спальном районе города России

      Россияне стали чаще арендовать дорогие машины

      Россия резко сократила ввоз цитрусовых из Турции

      «Ростех» запустит в Индии производство порохов для танковых снарядов

      В ШОС рассказали о планах расширения после вступления в организацию Минска

      Россиянина с неизлечимой болезнью вместо медкомиссии отправили в зону СВО

      Развеян популярный миф о старении мозга

      Трамп заявил об уверенности в замене Байдена на Камалу Харрис

      Россияне массово устремились на отдых в Европу летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше