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15:40, 3 июля 2024Мир

Путин ответил на предложение Эрдогана посетить Турцию

Путин согласился принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин согласился принять предложение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию в рамках официального визита. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо за приглашение, обязательно приеду», — ответил российский лидер.

Путин отметил, что, несмотря на сложности текущего момента в мире, совместные крупные проекты Москвы и Анкары «реализуются по плану».

Ранее лидеры встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, где они начали переговоры. Во время беседы Эрдоган пригласил Путина с визитом в Турцию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине во время своего будущего визита в Турцию. Он отметил, что встреча лидеров — это обоюдная инициатива, «требующая согласования по времени».

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      Дарья Устьянцева
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