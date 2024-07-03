Путин ответил на предложение Эрдогана посетить Турцию

Путин согласился принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин согласился принять предложение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию в рамках официального визита. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо за приглашение, обязательно приеду», — ответил российский лидер.

Путин отметил, что, несмотря на сложности текущего момента в мире, совместные крупные проекты Москвы и Анкары «реализуются по плану».

Ранее лидеры встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, где они начали переговоры. Во время беседы Эрдоган пригласил Путина с визитом в Турцию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине во время своего будущего визита в Турцию. Он отметил, что встреча лидеров — это обоюдная инициатива, «требующая согласования по времени».

