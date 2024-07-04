Песков высказался об актуальности стамбульских договоренностей

Песков: стамбульские договоренности могут быть базисом для диалога с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принципы, которые были сформулированы в стамбульских договоренностях, могли бы лечь в основу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора. Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности лежат «на столе» и могут лечь в основу переговоров по Украине.

Российский президент также заявил, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволит одномоментно прекратить боевые действия. По его словам, это может произойти в случае готовности украинских спонсоров из стран Запада принять российский план урегулирования.