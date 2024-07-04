Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:40, 4 июля 2024Россия

Песков высказался об актуальности стамбульских договоренностей

Песков: стамбульские договоренности могут быть базисом для диалога с Украиной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принципы, которые были сформулированы в стамбульских договоренностях, могли бы лечь в основу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора. Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности лежат «на столе» и могут лечь в основу переговоров по Украине.

Российский президент также заявил, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволит одномоментно прекратить боевые действия. По его словам, это может произойти в случае готовности украинских спонсоров из стран Запада принять российский план урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов. Кто мог их раздобыть?

      В Британии завершилось голосование на всеобщих выборах в парламент

      Ягудин ответил назвавшему сумму для соревнования Плющенко

      62-летняя учительница совратила 14-летнюю школьницу и занималась с ней сексом

      Tesla начала продавать машины военным со скидкой

      На Украине предрекли потерю Нью-Йорка и Торецка

      Россияне бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

      Матери беспощадно фотошопят своих детей ради лайков в соцсетях. Как это убивает их самооценку?

      В российском регионе медведь загрыз гулявшего мужчину

      Истребитель коалиции опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше