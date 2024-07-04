Путин назвал возможную основу переговоров по Украине

Путин: стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине

Стамбульские договоренности лежат «на столе» и могут лечь в основу переговоров по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Эти договоренности никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности остаются «на столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — сказал он.

Российский президент также заявил, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволит одномоментно прекратить боевые действия. По его словам, это может произойти в случае готовности украинских спонсоров из стран Запада принять российский план урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что посредниками в переговорах с Россией могли бы стать США и Китай. Он подчеркнул, что переговоры при участии США и Китая могут произойти вне зависимости от серьезных разногласий между этими странами.